Вибухи чули в Харкові: прилетіло по передмістю

У північних районах Харкова близько 23:05 пролунали вибухи. Голова Малоданілівської громади повідомив, що було “дуже гучно”.

О 22:42 у Харкові вкотре за вечір оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували лише про загрозу БпЛА, проте моніторингові канали також повідомили про зліт тактичної авіації в Бєлгородській області РФ, а потім – про пуски КАБів. Вибухи пролунали близько 23:05. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що “приліт”, за попередніми даними, – по одному з населених пунктів громади.