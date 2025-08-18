Live
  • Пн 18.08.2025
За сутки в регионе бушевали 46 пожаров, десять из них начались после ударов

Происшествия 08:41   18.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О количестве пожаров, которые ликвидировали за сутки в Харькове и области, проинформировали в облуправлении ГСЧС.

Накануне около 12:00 враг выпустил КАБы по пригороду Харькова. В районе поселка Лесное загорелась трава на площади два гектара. Трое людей получили острую реакцию на стресс.

А вечером ВС РФ россияне ударили ракетой по Индустриальному району Харькова. «Прилетело» неподалеку жилого квартала. Взрывной волной в домах повыбивало окна в домах, пострадали восемь человек, среди них – 13-летний ребенок.

«В результате ночной массированной атаки вражескими БпЛА в поселке Шевченково Купянского района возникли пожары на территории двух сельхозпредприятий и в административном здании коммунального предприятия. Еще один пожар зафиксирован на территории фермерского хозяйства в селе Гнилица Купянского района. В поселке Кочеток Чугуевского района попадания пришлось также по коммунальному предприятию, где произошло возгорание складского здания и транспортных средств», – пишут в ГСЧС.

Около 05:00 россияне вновь ударили по Индустриальному району Харькова, сообщают спасатели. На этот раз под удар попала пятиэтажка.

«Произошли разрушения и пожары на первом, третьем и пятом этажах на общей площади 900 м кв. По предварительным данным, 4 человека погибли, в том числе 1 ребенок, еще 17 пострадали, среди них 6 детей. Во время проведения аварийно-спасательных работ спасены 2 человека. Работы продолжаются», – добавили пожарные.

 

Читайте также: Погиб мальчик, 17 раненых: «Шахед» ударил по дому в Харькове (дополнено)

