За добу в регіоні вирували 46 пожеж, десять із них почалися після ударів

Про кількість пожеж, які ліквідували за добу в Харкові та області, поінформували в облуправлінні ДСНС.

Напередодні близько 12:00 ворог випустив КАБ по передмістю Харкова. У районі селища Лісне спалахнула трава на площі два гектари. Троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

А ввечері ЗС РФ росіяни вдарили ракетою по Індустріальному району Харкова. “Прилетіло” неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею в будинках повбивало вікна в будинках, постраждали вісім людей, серед них – 13-річна дитина.

“Внаслідок нічної масованої атаки ворожими БпЛА у селищі Шевченкове Куп’янського району виникли пожежі на території 2 сільгосппідприємств та в адміністративній будівлі комунального підприємства. Ще одна пожежа зафіксована на території фермерського господарства у селі Гнилиця Куп’янського району. У селищі Кочеток Чугуївського району влучання прийшлось також по комунальному підприємстві, де відбулось загоряння складської будівлі та транспортних засобів”, – пишуть до ДСНС.

Близько 05:00 росіяни знову вдарили по Індустріальному району Харкова, повідомляють рятувальники. На цей раз під удар потрапила п’ятиповерхівка.

“Сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв. За попередніми даними 4 людей загинули, у тому числі 1 дитина, ще 17 постраждали, серед них 6 дітей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятовано 2 особи. Роботи тривають”, – додали пожежники.