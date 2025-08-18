За добу в регіоні вирували 46 пожеж, десять із них почалися після ударів
Про кількість пожеж, які ліквідували за добу в Харкові та області, поінформували в облуправлінні ДСНС.
Напередодні близько 12:00 ворог випустив КАБ по передмістю Харкова. У районі селища Лісне спалахнула трава на площі два гектари. Троє людей отримали гостру реакцію на стрес.
А ввечері ЗС РФ росіяни вдарили ракетою по Індустріальному району Харкова. “Прилетіло” неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею в будинках повбивало вікна в будинках, постраждали вісім людей, серед них – 13-річна дитина.
“Внаслідок нічної масованої атаки ворожими БпЛА у селищі Шевченкове Куп’янського району виникли пожежі на території 2 сільгосппідприємств та в адміністративній будівлі комунального підприємства. Ще одна пожежа зафіксована на території фермерського господарства у селі Гнилиця Куп’янського району. У селищі Кочеток Чугуївського району влучання прийшлось також по комунальному підприємстві, де відбулось загоряння складської будівлі та транспортних засобів”, – пишуть до ДСНС.
Близько 05:00 росіяни знову вдарили по Індустріальному району Харкова, повідомляють рятувальники. На цей раз під удар потрапила п’ятиповерхівка.
“Сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв. За попередніми даними 4 людей загинули, у тому числі 1 дитина, ще 17 постраждали, серед них 6 дітей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятовано 2 особи. Роботи тривають”, – додали пожежники.
Читайте також: Загинув хлопчик, 17 поранених: «Шахед» вдарив по будинку в Харкові (доповнено)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За добу в регіоні вирували 46 пожеж, десять із них почалися після ударів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 08:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кількість пожеж, які ліквідували за добу в Харкові та області, поінформували в облуправлінні ДСНС.".