Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии
В Индустриальном районе в результате вражеских обстрелов, произошедших вечером 17 августа и утром 18 числа, повреждены по меньшей мере 19 зданий. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Предварительно, из-за ударов выбиты 494 окна и 103 балконных остекления, а также повреждены две кровли.
«Кроме того, оборваны два провода уличного освещения, один из которых уже восстановлен», — добавили в мэрии.
На месте «прилетов» работают коммунальщики. В частности, КП «Харьковжилстрой» устраняет последствия обстрелов, чтобы как можно быстрее закрыть выбитые контуры. Бригады КП «Харьковблагоустройство» и КП «Дорремстрой» убирают битое стекло, другой мусор и упорядочивают территории.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.
17 августа взрыв прогремел в Харькове около 22:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, россияне нанесли удар баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. По последним данным, пострадали 11 человек.
Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 12:06
