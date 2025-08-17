В Индустриальном районе Харькова — «прилет» ракеты: шестеро пострадавших

Взрыв прогремел в Харькове около 22:50.

Дополнено в 23:37. За помощью к медикам обратилась также 27-летняя женщина.

Дополнено в 23:34. 44-летний мужчина и 69-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Дополнено в 23:24. Попадание в Индустриальном районе зафиксировали между многоэтажками — как минимум в шести из них выбиты окна.

Пострадавших уже трое.

Дополнено в 23:19. 13-летняя девочка и 21-летняя женщина пострадали в результате ракетного удара по Харькову. Им оказывают необходимую помощь.

23:02. Как сообщил мэр Игорь Терехов, по предварительной информации, россияне нанесли удар баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно, есть пострадавшие.