В Индустриальном районе Харькова — «прилет» ракеты: шестеро пострадавших
Фото: Вадим Беликов
Взрыв прогремел в Харькове около 22:50.
Дополнено в 23:37. За помощью к медикам обратилась также 27-летняя женщина.
Дополнено в 23:34. 44-летний мужчина и 69-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.
Дополнено в 23:24. Попадание в Индустриальном районе зафиксировали между многоэтажками — как минимум в шести из них выбиты окна.
Пострадавших уже трое.
Дополнено в 23:19. 13-летняя девочка и 21-летняя женщина пострадали в результате ракетного удара по Харькову. Им оказывают необходимую помощь.
23:02. Как сообщил мэр Игорь Терехов, по предварительной информации, россияне нанесли удар баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно, есть пострадавшие.
