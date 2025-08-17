Взрывы раздаются в Харькове — россияне атаковали КАБом громаду и кладбище
Харьковчане слышат взрывы в Харькове.
Дополнено в 12:47. Один из КАБов ударил по территории кладбища в Малой Даниловке, сообщил Александр Гололобов.
«Есть пострадавшие, от медицинской помощи отказались. Местные специалисты ГСЧС пожар локализовали», – рассказал Гололобов.
Дополнено в 12.14.
КАБ ударил по Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Александр Гололобов.
«Есть разрушение остекления взрывной волной многоквартирных домов… По пострадавшим информация отсутствует», — заявил Гололобов.
12:08
Взрыв, который жители города услышали в Харькове, произошел за пределами города, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте также: Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы раздаются в Харькове — россияне атаковали КАБом громаду и кладбище»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 13:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы в Харькове. ".