Взрывы раздаются в Харькове — россияне атаковали КАБом громаду и кладбище

Происшествия 13:35   17.08.2025
Оксана Якушко
Харьковчане слышат взрывы в Харькове. 

Дополнено в 12:47. Один из КАБов ударил по территории кладбища в Малой Даниловке, сообщил Александр Гололобов.

«Есть пострадавшие, от медицинской помощи отказались. Местные специалисты ГСЧС пожар локализовали», – рассказал Гололобов.

Фото: Александр Гололобов / Телеграм

Дополнено в 12.14.

КАБ ударил по Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Есть разрушение остекления взрывной волной многоквартирных домов… По пострадавшим информация отсутствует», — заявил Гололобов.

Фото: Александр Гололобов / Телеграм

12:08

Взрыв, который жители города услышали в Харькове, произошел за пределами города, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также: Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа

Автор: Оксана Якушко
