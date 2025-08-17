Взрывы раздаются в Харькове — россияне атаковали КАБом громаду и кладбище

Харьковчане слышат взрывы в Харькове.

Дополнено в 12:47. Один из КАБов ударил по территории кладбища в Малой Даниловке, сообщил Александр Гололобов.

«Есть пострадавшие, от медицинской помощи отказались. Местные специалисты ГСЧС пожар локализовали», – рассказал Гололобов.

Дополнено в 12.14.

КАБ ударил по Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Есть разрушение остекления взрывной волной многоквартирных домов… По пострадавшим информация отсутствует», — заявил Гололобов.

12:08

Взрыв, который жители города услышали в Харькове, произошел за пределами города, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.