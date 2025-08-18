Пять боев идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Двенадцать российских атак зафиксировали в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня военные РФ шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении продолжаются две атаки оккупантов. Сегодня российские военные провели шесть наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызово.
Как сообщал Генштаб ВСУ утром 18 августа, за минувшие сутки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях было по 13 боев.
Читайте также: Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пять боев идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двенадцать российских атак зафиксировали в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.".