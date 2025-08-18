Пять боев идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

Двенадцать российских атак зафиксировали в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня военные РФ шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются две атаки оккупантов. Сегодня российские военные провели шесть наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызово.

Как сообщал Генштаб ВСУ утром 18 августа, за минувшие сутки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях было по 13 боев.