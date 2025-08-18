Live
Пять боев идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 18:01   18.08.2025
Елена Нагорная
Пять боев идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Двенадцать российских атак зафиксировали в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня военные РФ шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются две атаки оккупантов. Сегодня российские военные провели шесть наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызово.

Как сообщал Генштаб ВСУ утром 18 августа, за минувшие сутки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях было по 13 боев.

Читайте также: Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов

Автор: Елена Нагорная
