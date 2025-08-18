П’ять боїв йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Дванадцять російських атак зафіксували на Харківщині від початку доби і станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні військові РФ шість разів атакували у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне. Три бої тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку тривають дві атаки окупантів. Сьогодні російські військові проводили шість наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового.
Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 18 серпня, минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках було по 13 боїв.
Читайте також: Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився на звалище трупів
18 Серпня 2025 в 18:01
