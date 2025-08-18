Live
Неделя обстрелов Харьковщины: 12 погибших, 48 пострадавших

Происшествия 17:23   18.08.2025
Елена Нагорная
Неделя обстрелов Харьковщины: 12 погибших, 48 пострадавших Фото: Владимир Зеленский

В результате российских обстрелов за неделю в Харьковской области погибли 12 человек, в том числе двое детей: полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.

Пострадали 48 человек, среди них семеро детей: мальчики 6, 10, 16 лет и девочки 11, 13, 14, 17 лет, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, ударам подверглись по меньшей мере 24 населенных пункта области, в том числе Харьков.

Россияне использовали ракету «Искандер М», ракету, тип которой устанавливается, пять КАБов, 22 БпЛА «Герань-2», три БпЛА «Ланцет», девять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и семь БпЛА, тип которых устанавливается.

Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере три многоквартирных и четыре частных дома, сельский клуб, предприятие, два складских здания, два хозяйственных сооружения и восемь автомобилей.

Существенные повреждения — в Изюмском районе: восемь частных домов, многоквартирный дом, гараж, два автомобиля, трактор, овощехранилище.

В Харькове за неделю россияне повредили 19 многоквартирных домов и 25 автомобилей.

Напомним, около 5:00 18 августа россияне ударили по пятиэтажному жилому дому в Индустриальном районе пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, под завалами оказались люди. Известно о семерых погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – 24.

Читайте также: Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии

Автор: Елена Нагорная
