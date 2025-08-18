Неделя обстрелов Харьковщины: 12 погибших, 48 пострадавших
В результате российских обстрелов за неделю в Харьковской области погибли 12 человек, в том числе двое детей: полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.
Пострадали 48 человек, среди них семеро детей: мальчики 6, 10, 16 лет и девочки 11, 13, 14, 17 лет, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, ударам подверглись по меньшей мере 24 населенных пункта области, в том числе Харьков.
Россияне использовали ракету «Искандер М», ракету, тип которой устанавливается, пять КАБов, 22 БпЛА «Герань-2», три БпЛА «Ланцет», девять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и семь БпЛА, тип которых устанавливается.
Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере три многоквартирных и четыре частных дома, сельский клуб, предприятие, два складских здания, два хозяйственных сооружения и восемь автомобилей.
Существенные повреждения — в Изюмском районе: восемь частных домов, многоквартирный дом, гараж, два автомобиля, трактор, овощехранилище.
В Харькове за неделю россияне повредили 19 многоквартирных домов и 25 автомобилей.
Напомним, около 5:00 18 августа россияне ударили по пятиэтажному жилому дому в Индустриальном районе пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, под завалами оказались люди. Известно о семерых погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – 24.
