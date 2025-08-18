Live
Тиждень обстрілів Харківщини: 12 загиблих, 48 постраждалих

Події 17:23   18.08.2025
Олена Нагорна
Тиждень обстрілів Харківщини: 12 загиблих, 48 постраждалих

Внаслідок російських обстрілів за тиждень у Харківській області загинули 12 людей, у тому числі двоє дітей: півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.

Постраждали 48 людей, серед них семеро дітей: хлопчики 6, 10, 16 років та дівчата 11, 13, 14, 17 років, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ударів зазнали щонайменше 24 населені пункти області, зокрема Харків. Росіяни використали ракету «Іскандер М», ракету, тип якої встановлюється, п’ять КАБів, 22 БпЛА «Герань-2», три БпЛА «Ланцет», дев’ять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронів та сім БпЛА, тип яких встановлюється.

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше три багатоквартирні й чотири приватні будинки, сільський клуб, підприємство, дві складські будівлі, дві господарчі споруди та вісім автомобілів.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: вісім приватних будинків, багатоквартирний будинок, гараж, два автомобілі, трактор, овочесховище

У Харкові за тиждень росіяни пошкодили 19 багатоквартирних будинків та 25 автомобілів.

Нагадаємо, близько 5:00 18 серпня росіяни вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Індустріальному районі п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – 24.

Автор: Олена Нагорна
