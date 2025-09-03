“Готові до будь-якого сценарію”: мер про долю постраждалої багатоповерхівки

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що робитимуть із зруйнованою багатоповерхівкою в Індустріальному районі Харкова.

Він нагадав, що у серпні одразу п’ять “Шахедів” атакували п’ятиповерховий будинок у Харкові. Внаслідок атаки загинули діти, також було багато поранених. А ось що робитимуть із зруйнованою багатоповерхівкою – досі невідомо.

“Що стосується цієї будівлі, то зараз працюють експерти. Знаєте, дуже важкий об’єкт щодо відбудови. Я зараз не можу вам сказати, поки не закінчена робота експертів – будемо ми зносити або будемо відбудовувати, бо цей висновок будуть казати нам експерти. Але дуже такі серйозні руйнації, дуже важкі руйнації, дуже багато зруйновано поверхів, і несучих конструкцій. Тобто висновок остаточний дадуть експерти, але ми готові до будь-якого сценарію”, – зазначив міський голова.

Він додав: того дня постраждали й інші будівлі в Харкові. Приміром, вилетіли 1048 вікон, також в результаті російської атаки пошкоджені кілька дахів. Наразі фахівці намагаються якнайшвидше відновити їх. Це, зазначив Терехов, дуже важливо, адже незабаром починається опалювальний сезон.

“Необхідно, щоб усі контури були закриті, щоб берегти тепло”, – пояснив мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 18 серпня росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них – ціла родина: батьки, їхні діти – шістнадцятирічний син і півторарічна донька – та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в Індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БпЛА. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п’ять БпЛА «Герань-2». Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих «прильотів». Він наголосив: удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П’ять «шахедів» заходили на цивільну ціль з різних боків. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Постраждали 24 людини. За даними Болвінова, серед постраждалих – п’ятеро дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним і пов’язав його із зустріччю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні. «Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля», – заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну.