«Готовы к любому сценарию»: Терехов о судьбе пострадавшей многоэтажки

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, что будут делать с разрушенной многоэтажкой в Индустриальном районе Харькова.

Он напомнил, что в августе сразу пять «Шахедов» атаковали пятиэтажный дом в Харькове. В результате атаки погибли дети, также было много раненых. А вот что будут делать с разрушенной многоэтажкой – до сих пор неизвестно.

«Что касается этого здания, то сейчас работают эксперты. Знаете, очень трудный объект по восстановлению. Я сейчас не могу вам сказать, пока не закончена работа экспертов – будем мы сносить или будем отстраивать, потому что этот вывод будут говорить эксперты. Но там серьезные разрушения, тяжелые разрушения, очень много разрушено и этажей, и несущих конструкций. То есть, точный вывод дадут эксперты, но мы готовы к любому сценарию», – отметил городской голова.

Он добавил: в тот день пострадали и другие здания в Харькове. К примеру, вылетели 1048 окон, также в результате российской атаки повреждены и несколько крыш. На данный момент специалисты пытаются как можно быстрее восстановить их. Это, отметил Терехов, крайне важно, ведь скоро начинается отопительный сезон.

«Необходимо, чтобы все контуры были закрыты, для того чтобы беречь тепло», – объяснил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.