Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»

Утренные удары «Шахедами» по Харькову попали на видео.

«Удар по жилому дому был целенаправленный – пять вражеских «Шахедов» заходили на него с разных сторон и били именно по людям, мирно спавшим в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.