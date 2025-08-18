Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»

Происшествия 12:36   18.08.2025
Виктория Яковенко
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов» Скриншот

Утренные удары «Шахедами» по Харькову попали на видео.

«Удар по жилому дому был целенаправленный – пять вражеских «Шахедов» заходили на него с разных сторон и били именно по людям, мирно спавшим в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.

Читайте также: Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 14:02
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 13:49
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
18.08.2025, 12:36
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
18.08.2025, 12:56
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
18.08.2025, 07:43
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
18.08.2025, 13:33

Новости по теме:

12:06
Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии
08:30
БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС
14:32
Удар по Салтовке: пожар тушили четыре часа, были риски повторных попаданий
22:13
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов
13:30
Возросло количество погибших из-за атаки на Лозовую: женщина умерла в больнице

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренные удары «Шахедами» по Харькову попали на видео.".