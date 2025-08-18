Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
Скриншот
Утренные удары «Шахедами» по Харькову попали на видео.
«Удар по жилому дому был целенаправленный – пять вражеских «Шахедов» заходили на него с разных сторон и били именно по людям, мирно спавшим в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Видео: Игорь Терехов
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.
Читайте также: Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренные удары «Шахедами» по Харькову попали на видео.".