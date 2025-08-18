Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»

Ранкові удари «шахедами» по Харкову потрапили на відео.

«Удар по житловому будинку був цілеспрямований – пʼять ворожих «шахедів» заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Відео: Ігор Терехов

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.