Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»

Події 12:36   18.08.2025
Вікторія Яковенко
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів» Скриншот

Ранкові удари «шахедами» по Харкову потрапили на відео.

«Удар по житловому будинку був цілеспрямований – пʼять ворожих «шахедів» заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Відео: Ігор Терехов

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.

Читайте також: Болвінов: “Не було шансів вижити”: вранці в Харкові загинула ціла родина

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
18.08.2025, 13:33
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
18.08.2025, 13:16
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов
18.08.2025, 12:56
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
18.08.2025, 12:36
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 14:02
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
18.08.2025, 14:00

Новини за темою:

23:37
В Індустріальному районі Харкова – «приліт» ракети: шестеро постраждалих
12:34
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту
18:17
Підземні лікарні в Харкові майже готові, в них вже оперують людей – Терехов 📹
13:16
До чого готуватись харків’янам цієї зими, відповів Терехов
12:40
Терехов повідомив, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранкові удари «шахедами» по Харкову потрапили на відео.".