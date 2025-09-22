Обстрелянный дом в Индустриальном районе снесут – что делать людям

Дом, который 18 августа пострадал от российского обстрела, разрушен на 81%.

В результате ударов пяти беспилотников дом полностью разрушен и восстановить его уже не удастся. Такой вердикт вынесли по результатам экспертизы, проведенной сертифицированной компанией.

«Здание полностью утратило свою экономическую ценность, имеет критические разрушения несущих и ограждающих конструкций, представляющих опасность аварийного обрушения. Ориентировочный уровень повреждений превышает 81%», – передают в мэрии.

Во время встречи с жителями дома мэр Игорь Терехов пообещал, что люди смогут купить новое жилье по государственной программе «єВідновлення».

«Дом не подлежит восстановлению. Его нужно сносить и строить новый. Мы создадим комиссию, предоставим все необходимые документы, чтобы вы быстро оформили и получили сертификаты и смогли приобрести новое жилье. А этот дом будем демонтировать. Я обращусь в областную военную администрацию, чтобы необходимое заключение приняли как можно быстрее. Дом сразу попадет в базу, и вы сможете подавать заявления на «єВідновлення». Мы будем сопровождать вас на каждом этапе», – сказал Терехов.

Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.

Позже мэр Игорь Терезов рассказал, что дальнейшая судьба многоэтажки будет зависеть от решения специальной комиссии – эксперты будут определять, удастся ли восстановить дом.