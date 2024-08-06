Під Харковом сталося подвійне вбивство: ймовірного злочинця піймали

57-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві двох людей на Харківщині.

Трагічна подія сталась 3 серпня в селищі Пісочин. За даними Харківської обласної прокуратури, троє чоловіків разом вживали алкогольні напої на території гаражного кооперативу. Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний схопив автомат АК-74, заряджений бойовими патронами, і здійснив не менше 14 пострілів у бік своїх опонентів.

Від отриманих травм 43-річний та 58-річний чоловіки загинули на місці. Фігурант втік з місця злочину. У ГУ Нацполіції уточнили, що близько доби він переховувався у сусідньому селі у свого знайомого.

Однак правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються усі обставини справи. Крім цього, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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