Під Харковом сталося подвійне вбивство: ймовірного злочинця піймали
57-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві двох людей на Харківщині.
Трагічна подія сталась 3 серпня в селищі Пісочин. За даними Харківської обласної прокуратури, троє чоловіків разом вживали алкогольні напої на території гаражного кооперативу. Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний схопив автомат АК-74, заряджений бойовими патронами, і здійснив не менше 14 пострілів у бік своїх опонентів.
Від отриманих травм 43-річний та 58-річний чоловіки загинули на місці. Фігурант втік з місця злочину. У ГУ Нацполіції уточнили, що близько доби він переховувався у сусідньому селі у свого знайомого.
Однак правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали.
Наразі слідчі дії тривають, встановлюються усі обставини справи. Крім цього, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві двох людей на Харківщині.".