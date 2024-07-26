На Чугуївщині чоловіки до смерті забили односельця і ховалися в лісі

22 липня в селі Таранівка Харківської області троє чоловіків розпивали спиртне, і раптово між ними виник конфлікт. Двоє жорстоко побили товариша та кинули на вулиці. Наступного дня 58-річний чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями.

Протягом доби правоохоронці розшукали та затримали нападників, які переховувалися у лісі. Це мешканці села 41 та 37 років. Останній раніше притягався до кримінальної відповідальності, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідство встановило, що чоловіки завдали потерпілому багато ударів по голові, внаслідок яких той помер.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.