На Чугуївщині чоловіки до смерті забили односельця і ховалися в лісі
22 липня в селі Таранівка Харківської області троє чоловіків розпивали спиртне, і раптово між ними виник конфлікт. Двоє жорстоко побили товариша та кинули на вулиці. Наступного дня 58-річний чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями.
Протягом доби правоохоронці розшукали та затримали нападників, які переховувалися у лісі. Це мешканці села 41 та 37 років. Останній раніше притягався до кримінальної відповідальності, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Слідство встановило, що чоловіки завдали потерпілому багато ударів по голові, внаслідок яких той помер.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, Харків, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 17:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 липня в селі Таранівка Харківської області троє чоловіків розпивали спиртне, і раптово між ними виник конфлікт".