На Чугуевщине мужчины до смерти забили односельчанина и прятались в лесу
22 июля в селе Тарановка Харьковской области трое мужчин распивали спиртное, и внезапно между ними возник конфликт. Двое жестоко избили товарища и бросили на улице. На следующий день 58-летний мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
В течение суток правоохранители разыскали и задержали нападавших, которые скрывались в лесу. Это жители села 41 и 37 лет. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следствие установило, что мужчины нанесли потерпевшему множество ударов по голове, в результате которых тот скончался.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, Харьков, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 17:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июля в селе Тарановка Харьковской области трое мужчин распивали спиртное, и внезапно между ними возник конфликт".