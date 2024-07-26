На Чугуевщине мужчины до смерти забили односельчанина и прятались в лесу

22 июля в селе Тарановка Харьковской области трое мужчин распивали спиртное, и внезапно между ними возник конфликт. Двое жестоко избили товарища и бросили на улице. На следующий день 58-летний мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

В течение суток правоохранители разыскали и задержали нападавших, которые скрывались в лесу. Это жители села 41 и 37 лет. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следствие установило, что мужчины нанесли потерпевшему множество ударов по голове, в результате которых тот скончался.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.