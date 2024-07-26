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На Чугуевщине мужчины до смерти забили односельчанина и прятались в лесу

Происшествия 17:53   26.07.2024
Елена Нагорная
На Чугуевщине мужчины до смерти забили односельчанина и прятались в лесу

22 июля в селе Тарановка Харьковской области трое мужчин распивали спиртное, и внезапно между ними возник конфликт. Двое жестоко избили товарища и бросили на улице. На следующий день 58-летний мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

В течение суток правоохранители разыскали и задержали нападавших, которые скрывались в лесу. Это жители села 41 и 37 лет. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следствие установило, что мужчины нанесли потерпевшему множество ударов по голове, в результате которых тот скончался.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 17:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июля в селе Тарановка Харьковской области трое мужчин распивали спиртное, и внезапно между ними возник конфликт".