Под Харьковом произошло двойное убийство: вероятного преступника поймали
57-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве двух человек в Харьковской области.
Трагическое событие произошло 3 августа в поселке Песочин. По данным Харьковской областной прокуратуры, трое мужчин вместе употребляли алкогольные напитки на территории гаражного кооператива. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый схватил автомат АК-74, заряженный боевыми патронами, и произвел не менее 14 выстрелов в сторону своих оппонентов.
От полученных травм 43-летний и 58-летний мужчины погибли на месте. Фигурант сбежал с места преступления. В ГУ Нацполиции уточнили, что около суток он скрывался в соседнем селе у своего знакомого.
Однако правоохранители оперативно установили его личность и задержали.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела. Кроме этого, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автомат, полиция, поселок, прокуратура, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве двух человек в Харьковской области.".