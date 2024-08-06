Под Харьковом произошло двойное убийство: вероятного преступника поймали

57-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве двух человек в Харьковской области.

Трагическое событие произошло 3 августа в поселке Песочин. По данным Харьковской областной прокуратуры, трое мужчин вместе употребляли алкогольные напитки на территории гаражного кооператива. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый схватил автомат АК-74, заряженный боевыми патронами, и произвел не менее 14 выстрелов в сторону своих оппонентов.

От полученных травм 43-летний и 58-летний мужчины погибли на месте. Фигурант сбежал с места преступления. В ГУ Нацполиции уточнили, что около суток он скрывался в соседнем селе у своего знакомого.

Однако правоохранители оперативно установили его личность и задержали.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела. Кроме этого, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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