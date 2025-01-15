Автомат Калашникова біля смітника знайшов харків’янин (відео)

14 січня житель Основ’янського району Віталій здав до поліції вогнепальну зброю, шість заряджених магазинів та 178 набоїв, що знайшов на вулиці.

«Вранці я вийшов з дому викидати сміття. Біля смітника побачив підозрілий великий мішок. Підійшов ближче, відкрив його і побачив автомат Калашникова з шістью магазинами», – розповів Віталій, передають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що знайдена зброя знаходиться у розшуку.

Поліцейські нагадують, що добровільна здача або декларування зброї – це важливий крок до забезпечення громадської безпеки та правопорядку. Тож копи закликають громадян здавати до поліції незареєстровану зброю.