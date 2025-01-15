Автомат Калашникова біля смітника знайшов харків’янин (відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
14 січня житель Основ’янського району Віталій здав до поліції вогнепальну зброю, шість заряджених магазинів та 178 набоїв, що знайшов на вулиці.
«Вранці я вийшов з дому викидати сміття. Біля смітника побачив підозрілий великий мішок. Підійшов ближче, відкрив його і побачив автомат Калашникова з шістью магазинами», – розповів Віталій, передають у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили, що знайдена зброя знаходиться у розшуку.
Поліцейські нагадують, що добровільна здача або декларування зброї – це важливий крок до забезпечення громадської безпеки та правопорядку. Тож копи закликають громадян здавати до поліції незареєстровану зброю.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автомат, оружие, поліція, харьковчан;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 15:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 січня житель Основ’янського району Віталій здав до поліції вогнепальну зброю, шість заряджених магазинів та 178 набоїв, що знайшов на вулиці.".