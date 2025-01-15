Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харків  -0°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

Автомат Калашникова біля смітника знайшов харків’янин (відео)

Суспільство 15:45   15.01.2025
Вікторія Яковенко
Автомат Калашникова біля смітника знайшов харків’янин (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

14 січня житель Основ’янського району Віталій здав до поліції вогнепальну зброю, шість  заряджених магазинів та 178 набоїв, що знайшов на вулиці.

«Вранці я вийшов з дому викидати сміття. Біля смітника побачив підозрілий великий мішок. Підійшов ближче, відкрив його і побачив автомат Калашникова з шістью магазинами», – розповів Віталій, передають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що знайдена зброя знаходиться у розшуку.

Поліцейські нагадують, що добровільна здача або декларування зброї – це важливий крок до забезпечення громадської безпеки та правопорядку. Тож копи закликають громадян здавати до поліції незареєстровану зброю.

Читайте також: Жителі Салтівки в Харкові знайшли 11 автоматів – дані поліції

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00
15.01.2025, 16:57
Чотири ракети Х-59 летіли у бік підприємств Харківщини – Синєгубов
Чотири ракети Х-59 летіли у бік підприємств Харківщини – Синєгубов
15.01.2025, 16:41
На нього чекали понад рік: харків’янин повернувся з російського полону
На нього чекали понад рік: харків’янин повернувся з російського полону
15.01.2025, 16:21
Кадровий голод у Харкові триває: роботодавці конкурують, кого не вистачає
Кадровий голод у Харкові триває: роботодавці конкурують, кого не вистачає
15.01.2025, 16:09
Автомат Калашникова біля смітника знайшов харків’янин (відео)
Автомат Калашникова біля смітника знайшов харків’янин (відео)
15.01.2025, 15:45
Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака, наші – вдома
Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака, наші – вдома
15.01.2025, 17:01

Новини за темою:

16:24
Під Харковом сталося подвійне вбивство: ймовірного злочинця піймали
10:43
По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік
17:23
Харків’янина, який торгував зброєю, гранатами і вибухівкою, судитимуть
14:49
Встановили окупанта, який в Ізюмі пограбував і ледве не замордував бізнесмена
14:53
Автомати, патрони і гранати: у Харкові піймали торговця зброєю (фото)

Ви читали новину: «Автомат Калашникова біля смітника знайшов харків’янин (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 15:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 січня житель Основ’янського району Віталій здав до поліції вогнепальну зброю, шість  заряджених магазинів та 178 набоїв, що знайшов на вулиці.".