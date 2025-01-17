Штрафи не зупинили: харків’янину «світить» тюрма за знущання над матір’ю
Правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який, за даними копів, ображав власну мати.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, з заявами про домашнє насильство до правоохоронців неодноразово зверталась 66-річна жінка. З її слів, син поводив себе неадекватно щодо неї, ображав, систематично вимагав гроші, погрожував фізичною розправою та в ході конфліктів застосовував фізичну силу.
Поліцейські спершу склали на чоловіка чотири адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.
Суд наклав на фігуранта штрафи, однак чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство, додали у поліції.
Тож слідчі повідомили йому про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до двох років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який, за даними копів, ображав власну мати.".