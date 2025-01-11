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Жителі Салтівки в Харкові знайшли 11 автоматів – дані поліції

Суспільство 11:58   11.01.2025
Оксана Горун
Жителі Салтівки в Харкові знайшли 11 автоматів – дані поліції

У Харкові мешканці декларують знайдену зброю – після бойових дій.

“Мешканці Салтівського району Харкова задекларували 39 одиниць знайденої зброї. З початку декларування в райуправлінні громадяни поставили на облік 11 автоматів, чотири карабіни/гвинтівки, три пістолети/револьвери, три рушниці комбінованих, 18 – гладкоствольних рушниць та близько 6000 боєприпасів”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

автомат задекларував мешканець Харкова

Усі, хто звернувся до поліції, отримав повідомлення про декларування. Тепер зброю харків’яни зберігають на законних підставах.

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“Кожному власнику поліцейські роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів до неї, попереджають про відповідальність за їх порушення”, – зазначили в ГУНП.

поліцейський зі зброєю у Харкові

Поліціянти нагадали правила декларування знайденої чи одержаної вогнепальної зброї. Звертатись необхідно на спецлінію 102 або безпосередньо до територіального підрозділу поліції. З собою необхідно мати:

🔹 письмову заяву;

🔹 паспорт-книжечку або ID-карту;

🔹 фотографію розміром 3,5*4,5 см;

🔹 виписку про місце проживання/реєстрацію;

🔹 ідентифікаційний номер.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 11:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові мешканці декларують знайдену зброю – після бойових дій".