Жителі Салтівки в Харкові знайшли 11 автоматів – дані поліції

У Харкові мешканці декларують знайдену зброю – після бойових дій.

“Мешканці Салтівського району Харкова задекларували 39 одиниць знайденої зброї. З початку декларування в райуправлінні громадяни поставили на облік 11 автоматів, чотири карабіни/гвинтівки, три пістолети/револьвери, три рушниці комбінованих, 18 – гладкоствольних рушниць та близько 6000 боєприпасів”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Усі, хто звернувся до поліції, отримав повідомлення про декларування. Тепер зброю харків’яни зберігають на законних підставах.

“Кожному власнику поліцейські роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів до неї, попереджають про відповідальність за їх порушення”, – зазначили в ГУНП.

Поліціянти нагадали правила декларування знайденої чи одержаної вогнепальної зброї. Звертатись необхідно на спецлінію 102 або безпосередньо до територіального підрозділу поліції. З собою необхідно мати:

🔹 письмову заяву;

🔹 паспорт-книжечку або ID-карту;

🔹 фотографію розміром 3,5*4,5 см;

🔹 виписку про місце проживання/реєстрацію;

🔹 ідентифікаційний номер.