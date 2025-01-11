Жители Салтовки в Харькове нашли 11 автоматов — данные полиции

В Харькове жители декларируют найденное оружие — после боевых действий.

«Жители Салтовского района Харькова задекларировали 39 единиц найденного оружия. С начала декларирования в райуправлении граждане поставили на учет 11 автоматов, четыре карабина/винтовки, три пистолета/револьвера, три ружья комбинированных, 18 – гладкоствольных ружей и около 6000 боеприпасов к ним», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Все, кто обратился в полицию, получил уведомление о декларировании. Теперь оружие харьковчане хранят на законных основаниях.

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«Каждому владельцу полицейские разъясняют правила безопасности, ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, предупреждают об ответственности за их нарушение», — отметили в ГУНП.

Полицейские напомнили правила декларирования найденного или полученного огнестрельного оружия. Обращаться необходимо на спецлинию 102 или непосредственно в территориальное подразделение полиции. С собой необходимо иметь:

🔹 письменное заявление;

🔹 паспорт-книжечку или ID-карту;

🔹 фотографию размером 3,5*4,5 см;

🔹 выписку о месте жительства/регистрацию;

🔹 идентификационный номер.