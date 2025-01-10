Силовики наведались в квартиру харьковчанина и нашли там разное оружие

Огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны и взрывные устройства обнаружили правоохранители в ходе обыска в квартире 40-летнего харьковчанина.

Поводом для визита стало разоблачение мужчины в торговле боеприпасами. Следствие установило, что он приобрел сотню патронов для пистолета и в дальнейшем продал их за 9550 гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Патроны изъяли. Согласно заключению эксперта, они являются боеприпасами, пригодными к стрельбе.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигуранту избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.