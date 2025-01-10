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Силовики наведались в квартиру харьковчанина и нашли там разное оружие

Общество 17:48   10.01.2025
Елена Нагорная
Силовики наведались в квартиру харьковчанина и нашли там разное оружие Фото: ГУ НП в Харьковской области

Огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны и взрывные устройства обнаружили правоохранители в ходе обыска в квартире 40-летнего харьковчанина.

Поводом для визита стало разоблачение мужчины в торговле боеприпасами. Следствие установило, что он приобрел сотню патронов для пистолета и в дальнейшем продал их за 9550 гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Патроны изъяли. Согласно заключению эксперта, они являются боеприпасами, пригодными к стрельбе.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигуранту избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 17:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны и взрывные устройства обнаружили правоохранители в ходе обыска в квартире 40-летнего харьковчанина.".