Силовики наведались в квартиру харьковчанина и нашли там разное оружие
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны и взрывные устройства обнаружили правоохранители в ходе обыска в квартире 40-летнего харьковчанина.
Поводом для визита стало разоблачение мужчины в торговле боеприпасами. Следствие установило, что он приобрел сотню патронов для пистолета и в дальнейшем продал их за 9550 гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Патроны изъяли. Согласно заключению эксперта, они являются боеприпасами, пригодными к стрельбе.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигуранту избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 17:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны и взрывные устройства обнаружили правоохранители в ходе обыска в квартире 40-летнего харьковчанина.".