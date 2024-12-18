Гранаты, мины, огнеметы: склад боеприпасов нашли в харьковских гаражах (фото)
Схрон сотрудники НАБУ и Нацполиции обнаружили в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района.
Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители изъяли 182 гранатометных выстрела, более 30 гранат, взрыватели, реактивные пехотные огнеметы, противотанковые и противопехотные мины, 70 стартовых пороховых зарядов к ПГ-7, тротиловые шашки, более 20 боевых частей и реактивных двигателей к гранатомету ТБГ-7В и прочее.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают владельцев изъятого.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Схрон сотрудники НАБУ и Нацполиции обнаружили в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района.".