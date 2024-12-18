Гранати, міни, вогнемети: склад боєприпасів знайшли в харківських гаражах

Схрон співробітники НАБУ та Нацполіції виявили в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, правоохоронці вилучили 182 гранатометні постріли, понад 30 гранат, підривачі, реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та протипіхотні міни, 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7, тротилові шашки, понад 20 бойових частин і реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В та інше.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми. Правоохоронці встановлюють власників вилученого.