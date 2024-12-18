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Гранати, міни, вогнемети: склад боєприпасів знайшли в харківських гаражах

Події 18:02   18.12.2024
Олена Нагорна
Гранати, міни, вогнемети: склад боєприпасів знайшли в харківських гаражах

Схрон співробітники НАБУ та Нацполіції виявили в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, правоохоронці вилучили 182 гранатометні постріли, понад 30 гранат, підривачі, реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та протипіхотні міни, 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7, тротилові шашки, понад 20 бойових частин і реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В та інше.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми. Правоохоронці встановлюють власників вилученого.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Схрон співробітники НАБУ та Нацполіції виявили в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району.".