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Силовики навідалися до квартири харків’янина і знайшли там різну зброю

Суспільство 17:48   10.01.2025
Олена Нагорна
Силовики навідалися до квартири харків’янина і знайшли там різну зброю Фото: ГУ НП у Харківській області

Вогнепальну зброю, боєприпаси, патрони та вибухові пристрої виявили правоохоронці під час обшуку у квартирі 40-річного харків’янина.

Приводом для візиту стало викриття чоловіка у торгівлі боєприпасами. Слідство встановило, що він придбав сотню набоїв для пістолета і надалі продав їх за 9550 гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Патрони вилучили. За висновком експерта, вони є боєприпасами, придатними до стрільби.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 17:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вогнепальну зброю, боєприпаси, патрони та вибухові пристрої виявили правоохоронці під час обшуку у квартирі 40-річного харків’янина.".