Силовики навідалися до квартири харків’янина і знайшли там різну зброю

Вогнепальну зброю, боєприпаси, патрони та вибухові пристрої виявили правоохоронці під час обшуку у квартирі 40-річного харків’янина.

Приводом для візиту стало викриття чоловіка у торгівлі боєприпасами. Слідство встановило, що він придбав сотню набоїв для пістолета і надалі продав їх за 9550 гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Патрони вилучили. За висновком експерта, вони є боєприпасами, придатними до стрільби.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.