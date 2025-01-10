Силовики навідалися до квартири харків’янина і знайшли там різну зброю
Фото: ГУ НП у Харківській області
Вогнепальну зброю, боєприпаси, патрони та вибухові пристрої виявили правоохоронці під час обшуку у квартирі 40-річного харків’янина.
Приводом для візиту стало викриття чоловіка у торгівлі боєприпасами. Слідство встановило, що він придбав сотню набоїв для пістолета і надалі продав їх за 9550 гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.
Патрони вилучили. За висновком експерта, вони є боєприпасами, придатними до стрільби.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вогнепальну зброю, боєприпаси, патрони та вибухові пристрої виявили правоохоронці під час обшуку у квартирі 40-річного харків’янина.".