“Вони ламануться в бік Львова” – пропагандист Соловйов мріє налякати Харків
Головний російський пропагандист Володимир Соловйов у етері поділився черговими фантазіями про Харків, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
Цього разу Соловйов публічно мріяв, як російська армія, яка два роки сидить під Липцями та в руїнах Вовчанська, раптом зайде до Харкова та Сум.
“Заходимо до Харкова, заходимо до Сум. У Харкові мільйон з гаком, так? У Сумах там набагато менше, але теж… І ось вони всі ламануться в бік Києва та Львова”, – “спрогнозував” головпропагандист.
У Центрі протидії дезінформації, коментуючи побачене, наголосили на зміні думки російської пропаганди про те, чи чекають на “освободителей” в Україні.
“Кремлівський пропагандист соловйов визнав: у разі вторгнення в Харків люди тікатимуть до Києва чи Львова. Не в росію. Бо ніхто там не чекає “визволителів”, — прокоментували в ЦПД.
Читайте також: Тигран Кеосаян у комі: як реагують в Україні
Зазначимо, в момент, коли РФ імітувала бажання “домовлятися про умови миру”, підігруючи президентові США Дональду Трампу, Харків майже зник із російського інформаційного поля. Під час підготовки зустрічі Путіна з Трампом на Алясці у ЗМІ “зливали” безліч різних планів “обміну територіями”. Жодного разу в них загарбники не вимагали “віддати Харків”. Тема про “споконвічне російське місто Харків” також зникла з промов топових пропагандистів. Чи це є приводом для мешканців міста розслабитися, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” відповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
