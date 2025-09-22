«Ломанутся в сторону Львова» — пропагандист Соловьев мечтает напугать Харьков
Главный российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире поделился очередными фантазиями о Харькове, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.
На сей раз Соловьев публично мечтал, как российская армия, два года сидящая под Липцами и в руинах Волчанска, вдруг зайдет в Харьков и Сумы.
«Заходим в Харьков, заходим в Сумы. В Харькове миллион с лишним, да? В Сумах там гораздо меньше, но тоже… И вот они все ломанутся в сторону Киева и Львова», — «спрогнозировал» главпропагандист.
В Центре противодействия дезинформации, комментируя увиденное, отметили перемену мнения российской пропаганды о том, ждут ли «освободителей» в Украине.
«Кремлевский пропагандист соловьев признал: в случае вторжения в Харьков люди будут убегать в Киев или Львов. Не в россию. Ибо никто там не ждет «освободителей», — прокомментировали в ЦПД.
Отметим, в момент, когда РФ имитировала желание «договариваться об условиях мира», подыгрывая президенту США Дональду Трампу, Харьков почти исчез из российского информационного поля. Во время подготовки встречи Путина с Трампом на Аляске в СМИ «сливали» множество различных планов «обмена территориями». Ни разу в них захватчики не требовали «отдать Харьков». Тема про «исконно русский город Харьков» также исчезла из речей топовых пропагандистов. Является ли это поводом для жителей города расслабиться, в интервью МГ «Объектив» ответил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
