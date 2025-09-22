Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку
На початку вересня у Купʼянську російські військовослужбовці стріляли з автомата у цивільного, який їхав на велосипеді, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці розповідають: 74-річний чоловік почув автоматні постріли та відчув біль у нозі.
«Чоловік упав з велосипеда й поповз по землі, після чого сховався в очереті. Звідти потерпілий бачив, як на дорогу вийшли двоє військовослужбовців у російській формі. Пізніше чоловік зміг дістатись до сусідньої вулиці, де отримав допомогу від місцевих мешканців», – зазначили у прокуратурі.
Наступного дня українські військові допомогли постраждалому евакуюватися до Харкова. Під час операції з ноги потерпілого вилучили кулю від автомата Калашнікова.
Цю історію правоохоронцям чоловік розповів під час допиту. Триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, раніше засновник розслідувального гурту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що новою метою росіян стане Куп’янськ-Вузловий. Минулого тижня окупантам вдалося помітно просунутися в Куп’янську, причому переважно на його правобережній частині, зазначає військовий оглядач.
Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 14:43
