Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку

Події 14:43   22.09.2025
Вікторія Яковенко
Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку Фото: Харківська обласна прокуратура

На початку вересня у Купʼянську російські військовослужбовці стріляли з автомата у цивільного, який їхав на велосипеді, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці розповідають: 74-річний чоловік почув автоматні постріли та відчув біль у нозі.

«Чоловік упав з велосипеда й поповз по землі, після чого сховався в очереті. Звідти потерпілий бачив, як на дорогу вийшли двоє військовослужбовців у російській формі. Пізніше чоловік зміг дістатись до сусідньої вулиці, де отримав допомогу від місцевих мешканців», – зазначили у прокуратурі.

Наступного дня українські військові допомогли постраждалому евакуюватися до Харкова. Під час операції з ноги потерпілого вилучили кулю від автомата Калашнікова.

Цю історію правоохоронцям чоловік розповів під час допиту. Триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше засновник розслідувального гурту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що новою метою росіян стане Куп’янськ-Вузловий. Минулого тижня окупантам вдалося помітно просунутися в Куп’янську, причому переважно на його правобережній частині, зазначає військовий оглядач.

Читайте також: 25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
