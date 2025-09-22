Россияне стреляли из автомата в велосипедиста в Купянске: история спасения

В начале сентября в Купянске российские военнослужащие стреляли из автомата в гражданского, который ехал на велосипеде, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители рассказывают: 74-летний мужчина услышал автоматные выстрелы и почувствовал боль в ноге.

«Мужчина упал с велосипеда и пополз по земле, после чего скрылся в камышах. Оттуда потерпевший видел, как на дорогу вышли двое военнослужащих в российской форме. Позже мужчина смог добраться до соседней улицы, где получил помощь от местных жителей», — отметили в прокуратуре.

На следующий день украинские военные помогли пострадавшему эвакуироваться в Харьков. Во время операции с ноги пострадавшего удалили пулю от автомата Калашникова.

Эту историю правоохранителям мужчина рассказал во время допроса. Продолжается досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предположил, что новой целью россиян станет Купянск-Узловой. На прошлой неделе оккупантам удалось заметно продвинуться в Купянске, причем преимущественно на его правобережной части, отмечает военный обозреватель.