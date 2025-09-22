25 КАБов и более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за неделю – Синегубов
На прошлой неделе вражеским ударам поддались по меньшей мере 38 населенных пунктов области, в том числе и город Харьков. Статистику обстрелов сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов пострадали 20 человек. Три человека погибли. Кроме того, один человек пострадал в результате взрыва неизвестного предмета», — информирует Синегубов.
Враг выпустил на регион 25 КАБов, 24 БпЛА типа «Герань», 10 БпЛА типа «Молния», 14 FPV-дронов, тип еще четырех беспилотников устанавливают.
В Купянском районе повреждены по меньшей мере один многоквартирный и девять частных домов, пять хозяйственных построек, электросети, АЗС, два автомобиля, четыре складских помещения, семена пшеницы и подсолнечника.
В Изюмском районе: три частных дома, четыре автомобиля, складское помещение, три единицы сельскохозяйственной техники, электросети, четыре автомобиля коммунального предприятия.
В Харькове оккупанты повредили три здания и три автомобиля.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что за неделю враг атаковал город шесть раз. 16 сентября россияне ударили «Шахедом» по зданию фармуниверситета – пострадали четыре человека. 18 числа армия РФ атаковала «Молниями» предприятие в Новобаварском районе.
Читайте также: Взрыв слышали в Харькове: Синегубов уточнил, где ударила ракета (дополнено)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, пострадали, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «25 КАБов и более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за неделю – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе вражеским ударам поддались по меньшей мере 38 населенных пунктов области, в том числе и город Харьков. Статистику обстрелов сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".