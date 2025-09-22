Live
25 КАБов и более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за неделю – Синегубов

Общество 14:17   22.09.2025
Виктория Яковенко
25 КАБов и более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за неделю – Синегубов Фото: Олег Синегубов

На прошлой неделе вражеским ударам поддались по меньшей мере 38 населенных пунктов области, в том числе и город Харьков. Статистику обстрелов сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 20 человек. Три человека погибли. Кроме того, один человек пострадал в результате взрыва неизвестного предмета», — информирует Синегубов.

Враг выпустил на регион 25 КАБов, 24 БпЛА типа «Герань», 10 БпЛА типа «Молния», 14 FPV-дронов, тип еще четырех беспилотников устанавливают.

В Купянском районе повреждены по меньшей мере один многоквартирный и девять частных домов, пять хозяйственных построек, электросети, АЗС, два автомобиля, четыре складских помещения, семена пшеницы и подсолнечника.

обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов

В Изюмском районе: три частных дома, четыре автомобиля, складское помещение, три единицы сельскохозяйственной техники, электросети, четыре автомобиля коммунального предприятия.

обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов

В Харькове оккупанты повредили три здания и три автомобиля.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что за неделю враг атаковал город шесть раз. 16 сентября россияне ударили «Шахедом» по зданию фармуниверситета – пострадали четыре человека. 18 числа армия РФ атаковала «Молниями» предприятие в Новобаварском районе.

Читайте также: Взрыв слышали в Харькове: Синегубов уточнил, где ударила ракета (дополнено)

Автор: Виктория Яковенко
