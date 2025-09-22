Live
  • Пн 22.09.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.42

Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов

Общество 13:06   22.09.2025
Виктория Яковенко
Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов Фото: Игорь Терехов

На минувшей неделе Харьков пережил шесть вражеских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он напомнил об обстреле областного центра во вторник, 16 сентября. В час пик, недалеко от большого рынка и остановки общественного транспорта в Слободском районе, «Шахед» попал в крышу одного из корпусов Национального фармацевтического университета.

«Более того, здание является еще и памятником архитектуры местного значения. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них — трое прохожих и работница вуза. Здание получило серьезные повреждения, но благодаря скорым и слаженным действиям спасателей и коммунальных служб все опасные последствия уже ликвидированы. Несмотря на то, что это государственное учреждение, мы не остаемся в стороне и в дальнейшем будем помогать с восстановлением», — отметил Терехов.

Читайте также: Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления

Мэр отметил: вражеский удар не повлиял на учебный процесс — университет продолжает работать в онлайн-формате.

Также еще пять дронов типа «Молния» 18 сентября ударили по неработающему предприятию в Новобаварском районе. Обошлось без жертв и раненых.

«Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове на прошлой неделе составила 50 часов – это ровно вдвое меньше, чем в среднем по области. Тем не менее, я, как всегда, во время войны, призываю вас быть внимательными и осторожными. Так как именно элементарная осторожность часто спасает жизнь», – обратился мэр.

Напомним, 16 сентября российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов уточнил, где ударила ракета (дополнено)
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов уточнил, где ударила ракета (дополнено)
22.09.2025, 12:06
Новости Харькова — главное 22 сентября: в городе снесут дом, звуки «прилетов»
Новости Харькова — главное 22 сентября: в городе снесут дом, звуки «прилетов»
22.09.2025, 13:10
«Ночь была урожайной»: как ВСУ били врага на Харьковщине (видео)
«Ночь была урожайной»: как ВСУ били врага на Харьковщине (видео)
22.09.2025, 11:19
Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов
Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов
22.09.2025, 13:06
Что будет происходить в Купянске в ноябре-декабре, спрогнозировал Коваленко
Что будет происходить в Купянске в ноябре-декабре, спрогнозировал Коваленко
22.09.2025, 09:37
Юный харьковчанин искал «легкий заработок», а оказался в СИЗО: что случилось
Юный харьковчанин искал «легкий заработок», а оказался в СИЗО: что случилось
22.09.2025, 13:40

Новости по теме:

22.09.2025
Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
19.09.2025
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ
19.09.2025
О 15 боях на севере от Харькова сообщает Генштаб ВСУ
17.09.2025
Генштаб: 12 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине за сутки
11.09.2025
Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 13:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На минувшей неделе Харьков пережил шесть вражеских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов.".