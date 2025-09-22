Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов
На минувшей неделе Харьков пережил шесть вражеских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он напомнил об обстреле областного центра во вторник, 16 сентября. В час пик, недалеко от большого рынка и остановки общественного транспорта в Слободском районе, «Шахед» попал в крышу одного из корпусов Национального фармацевтического университета.
«Более того, здание является еще и памятником архитектуры местного значения. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них — трое прохожих и работница вуза. Здание получило серьезные повреждения, но благодаря скорым и слаженным действиям спасателей и коммунальных служб все опасные последствия уже ликвидированы. Несмотря на то, что это государственное учреждение, мы не остаемся в стороне и в дальнейшем будем помогать с восстановлением», — отметил Терехов.
Читайте также: Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления
Мэр отметил: вражеский удар не повлиял на учебный процесс — университет продолжает работать в онлайн-формате.
Также еще пять дронов типа «Молния» 18 сентября ударили по неработающему предприятию в Новобаварском районе. Обошлось без жертв и раненых.
«Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове на прошлой неделе составила 50 часов – это ровно вдвое меньше, чем в среднем по области. Тем не менее, я, как всегда, во время войны, призываю вас быть внимательными и осторожными. Так как именно элементарная осторожность часто спасает жизнь», – обратился мэр.
Напомним, 16 сентября российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, Игорь Терехов, новости Харькова, фармацевтический университет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На минувшей неделе Харьков пережил шесть вражеских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов.".