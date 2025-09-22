Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов

На минувшей неделе Харьков пережил шесть вражеских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он напомнил об обстреле областного центра во вторник, 16 сентября. В час пик, недалеко от большого рынка и остановки общественного транспорта в Слободском районе, «Шахед» попал в крышу одного из корпусов Национального фармацевтического университета.

«Более того, здание является еще и памятником архитектуры местного значения. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них — трое прохожих и работница вуза. Здание получило серьезные повреждения, но благодаря скорым и слаженным действиям спасателей и коммунальных служб все опасные последствия уже ликвидированы. Несмотря на то, что это государственное учреждение, мы не остаемся в стороне и в дальнейшем будем помогать с восстановлением», — отметил Терехов.

Мэр отметил: вражеский удар не повлиял на учебный процесс — университет продолжает работать в онлайн-формате.

Также еще пять дронов типа «Молния» 18 сентября ударили по неработающему предприятию в Новобаварском районе. Обошлось без жертв и раненых.

«Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове на прошлой неделе составила 50 часов – это ровно вдвое меньше, чем в среднем по области. Тем не менее, я, как всегда, во время войны, призываю вас быть внимательными и осторожными. Так как именно элементарная осторожность часто спасает жизнь», – обратился мэр.

Напомним, 16 сентября российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.