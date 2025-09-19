Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления

Здание фармацевтического университета, пострадавшее из-за попадания «Шахеда» 16 сентября, — это памятник архитектуры местного значения, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Есть вопрос о восстановлении этого здания, потому что это здание, которое было построено еще в 1884 году. Нам нужно будет его восстанавливать. Я общаюсь с руководством этого вуза, чтобы мы совместными усилиями сделали так, чтобы восстановить это здание», – отметил Терехов.

Городской голова напомнил, что в результате удара пострадали четыре человека – прохожие и одна работница этого вуза. Он уточнил, что травмы у них не тяжелые.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 16 сентября российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.