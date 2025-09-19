Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления

Записано 12:39   19.09.2025
Виктория Яковенко
Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления Фото: Харьковская областная прокуратура

Здание фармацевтического университета, пострадавшее из-за попадания «Шахеда» 16 сентября, — это памятник архитектуры местного значения, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Есть вопрос о восстановлении этого здания, потому что это здание, которое было построено еще в 1884 году. Нам нужно будет его восстанавливать. Я общаюсь с руководством этого вуза, чтобы мы совместными усилиями сделали так, чтобы восстановить это здание», – отметил Терехов.

Городской голова напомнил, что в результате удара пострадали четыре человека – прохожие и одна работница этого вуза. Он уточнил, что травмы у них не тяжелые.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 16 сентября российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
19.09.2025, 09:39
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
19.09.2025, 07:18
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
19.09.2025, 12:06
В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности
В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности
19.09.2025, 10:50
Что позволяет Харькову жить более-менее спокойно, сообщил Терехов (видео)
Что позволяет Харькову жить более-менее спокойно, сообщил Терехов (видео)
19.09.2025, 12:55

Новости по теме:

12:39
Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления
16:46
Руководить Ассоциацией прифронтовых городов и громад будет Терехов (фото)
16:03
Прифронтовые города и громады объединились в ассоциацию в Харькове (видео)
15:37
Что с созданием энергетического острова в Харькове: Терехов ответил осторожно
20:28
Удар по фармуниверситету в Харькове: Терехов сообщил, что пострадала работница

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здание фармацевтического университета, пострадавшее из-за попадания «Шахеда» 16 сентября, — это памятник архитектуры местного значения.".