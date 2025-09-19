Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення

Записано 12:39   19.09.2025
Вікторія Яковенко
Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення Фото: Харківська обласна прокуратура

Будівля фармацевтичного університету, яка постраждала через влучання «шахеда» 16 вересня, – це пам’ятка архітектури місцевого значення, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Є питання щодо відновлення цієї будівлі, бо це історична будівля, яка була побудована ще в 1884 році. Нам необхідно буде її відновлювати. Я спілкуюся з керівництвом цього вишу, щоб ми спільними зусиллями зробили так, щоб відновити цю будівлю», – зазначив Терехов.

Міський голова нагадав, що внаслідок удару постраждали чотири людини – перехожі та одна працівниця цього вишу. Він уточнив, що травми у них не важкі.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 16 вересня російські «герані» посеред дня атакували Харків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: був наліт кількох БпЛА, частину вдалося збити. Проте один таки долетів майже до центру міста. Близько 11:00 він влучив по історичній будівлі, де знаходиться Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармуніверситету. Поруч – один із найпопулярніших ринків міста, Кінний, стадіон «Металліст» і автобусна станція. Безпілотник влучив у дах будівлі. Шість працівників, які на той час були на роботі, після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в підвальне приміщення, відзначив мер Харкова Ігор Терехов. Обійшлося без загиблих. За даними ХОВА, постраждали четверо людей. Стан у всіх постраждалих легкий. У будівлі, по якій прийшовся «приліт», зруйнований дах і перекриття, виникла пожежа. Її оперативно загасили.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що дає можливість Харкову жити більш-менш спокійно, повідомив Терехов (відео)
Що дає можливість Харкову жити більш-менш спокійно, повідомив Терехов (відео)
19.09.2025, 12:55
Ворожі БпЛА атакували Харків напередодні, заявили в прокуратурі (фото)
Ворожі БпЛА атакували Харків напередодні, заявили в прокуратурі (фото)
19.09.2025, 12:03
П’яний чоловік погрожував розправою малолітньому пасинку: розбиралися копи
П’яний чоловік погрожував розправою малолітньому пасинку: розбиралися копи
19.09.2025, 11:45
Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення
Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення
19.09.2025, 12:39
Проєкти Асоціації прифронтових міст та громад готові фінансувати партнери
Проєкти Асоціації прифронтових міст та громад готові фінансувати партнери
19.09.2025, 11:20
У Харкові перекриватимуть центральні вулиці – подробиці
У Харкові перекриватимуть центральні вулиці – подробиці
19.09.2025, 10:50

Новини за темою:

12:39
Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення
16:46
Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)
16:03
Прифронтові міста та громади України об’єдналися в асоціацію в Харкові (відео)
15:37
Що зі створенням «енергетичного острова» в Харкові: Терехов відповів обережно
20:28
Удар по фармуніверситету: Терехов повідомив, що постраждала працівниця (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівля фармацевтичного університету, яка постраждала через влучання «шахеда» 16 вересня, – це пам’ятка архітектури місцевого значення.".