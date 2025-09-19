Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення

Будівля фармацевтичного університету, яка постраждала через влучання «шахеда» 16 вересня, – це пам’ятка архітектури місцевого значення, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Є питання щодо відновлення цієї будівлі, бо це історична будівля, яка була побудована ще в 1884 році. Нам необхідно буде її відновлювати. Я спілкуюся з керівництвом цього вишу, щоб ми спільними зусиллями зробили так, щоб відновити цю будівлю», – зазначив Терехов.

Міський голова нагадав, що внаслідок удару постраждали чотири людини – перехожі та одна працівниця цього вишу. Він уточнив, що травми у них не важкі.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 16 вересня російські «герані» посеред дня атакували Харків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: був наліт кількох БпЛА, частину вдалося збити. Проте один таки долетів майже до центру міста. Близько 11:00 він влучив по історичній будівлі, де знаходиться Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармуніверситету. Поруч – один із найпопулярніших ринків міста, Кінний, стадіон «Металліст» і автобусна станція. Безпілотник влучив у дах будівлі. Шість працівників, які на той час були на роботі, після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в підвальне приміщення, відзначив мер Харкова Ігор Терехов. Обійшлося без загиблих. За даними ХОВА, постраждали четверо людей. Стан у всіх постраждалих легкий. У будівлі, по якій прийшовся «приліт», зруйнований дах і перекриття, виникла пожежа. Її оперативно загасили.