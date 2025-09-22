Що з навчанням у фармуніверситеті в Харкові після атаки БпЛА – Терехов
Минулого тижня Харків пережив шість ворожих ударів, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він нагадав про обстріл обласного центру у вівторок, 16 вересня. В годину пік, неподалік великого ринку та зупинки громадського транспорту в Слобідському районі «шахед» влучив у дах одного з корпусів Національного фармацевтичного університету.
«Ба більше, будівля є ще й пам’яткою архітектури місцевого значення. Внаслідок атаки постраждали четверо осіб, серед них – троє перехожих і працівниця вишу. Будівля отримала серйозні пошкодження, але завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників і комунальних служб всі небезпечні наслідки вже ліквідовані. Попри те, що це державна установа, ми не залишаємося осторонь і надалі допомагатимемо з відновленням», – зазначив Терехов.
Міський голова зауважив: ворожий удар не вплинув на навчальний процес – університет продовжує працювати в онлайн-форматі.
Також ще п’ять дронів типу «Молния» 18 вересня вдарили по підприємству, що не працює, в Новобаварському районі. Обійшлося без жертв і поранених.
«Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня склала 50 годин – це рівно вдвічі менше, ніж у середньому по області. Проте, я, як і завжди під час війни, закликаю вас бути уважними й обережними. Бо саме елементарна обережність часто рятує життя», – звернувся мер.
Нагадаємо, 16 вересня російські «герані» посеред дня атакували Харків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: був наліт кількох БпЛА, частину вдалося збити. Проте один таки долетів майже до центру міста. Близько 11:00 він влучив по історичній будівлі, де знаходиться Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармуніверситету. Поруч – один із найпопулярніших ринків міста, Кінний, стадіон «Металліст» і автобусна станція. Безпілотник влучив у дах будівлі. Шість працівників, які на той час були на роботі, після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в підвальне приміщення, відзначив мер Харкова Ігор Терехов. Обійшлося без загиблих. За даними ХОВА, постраждали четверо людей. Стан у всіх постраждалих легкий. У будівлі, по якій прийшовся «приліт», зруйнований дах і перекриття, виникла пожежа. Її оперативно загасили.
