25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов
Минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 38 населених пунктів області, зокрема й місто Харків. Статистику обстрілів повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілів постраждали 20 людей. Троє людей загинули. Крім того, одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмету», – інформує Синєгубов.
Ворог випустив на регіон 25 КАБів, 24 БпЛА типу «Герань», 10 БпЛА типу «Молния», 14 FPV-дронів, тип ще чотирьох безпілотників встановлюють.
У Куп’янському районі пошкоджені щонайменше один багатоквартирний і дев’ять приватних будинків, п’ять господарчих споруд, електромережі, АЗС, два авто, чотири складські приміщення, насіння пшениці та соняшника.
В Ізюмському районі: три приватні будинки, чотири автомобілі, складське приміщення, три одиниці сільськогосподарської техніки, електромережі, чотири автомобілі комунального підприємства.
У Харкові окупанти пошкодили три будівлі і три автомобілі.
Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що за тиждень ворог атакував місто шість разів. 16 вересня росіяни вдарили «Шахедом» по будівлі фармуніверситету – постраждали чотири людини. 18 числа армія РФ атакувала «Молниями» підприємство в Новобаварському районі.
Читайте також: Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, постраждали, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 38 населених пунктів області, зокрема й місто Харків. Статистику обстрілів повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".