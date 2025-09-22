Live
25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов

Суспільство 14:17   22.09.2025
Вікторія Яковенко
25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 38 населених пунктів області, зокрема й місто Харків. Статистику обстрілів повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілів постраждали 20 людей. Троє людей загинули. Крім того, одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмету», – інформує Синєгубов.

Ворог випустив на регіон 25 КАБів, 24 БпЛА типу «Герань», 10 БпЛА типу «Молния», 14 FPV-дронів, тип ще чотирьох безпілотників встановлюють.

У Куп’янському районі пошкоджені щонайменше один багатоквартирний і дев’ять приватних будинків, п’ять господарчих споруд, електромережі, АЗС, два авто, чотири складські приміщення, насіння пшениці та соняшника.

обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синєгубов

В Ізюмському районі: три приватні будинки, чотири автомобілі, складське приміщення, три одиниці сільськогосподарської техніки, електромережі, чотири автомобілі комунального підприємства.

обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синєгубов

У Харкові окупанти пошкодили три будівлі і три автомобілі.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що за тиждень ворог атакував місто шість разів. 16 вересня росіяни вдарили «Шахедом» по будівлі фармуніверситету – постраждали чотири людини. 18 числа армія РФ атакувала «Молниями» підприємство в Новобаварському районі.

Читайте також: Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)

Автор: Вікторія Яковенко
