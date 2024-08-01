Уже полтора месяца ХОВА покупает древесину у лесхозов, а не у частников — ХАЦ

С середины июня департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА заказывает древесину для фортификационных сооружений исключительно у государственных лесхозов, говорится в мониторинге ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Последний договор, который ХОВА загрузила в систему ProZorro по приобретению древесины у частников, датирован 12 июня. Тогда с ООО «Деревообробне підприємство Восход» заключили договор на поставку древесины по 8100 гривен за кубометр. С того момента договоры на закупку древесины загружают в систему только с государственными лесхозами», — пишут аналитики.

Так, приводят пример представители ХАЦ, в июле с филиалом «Октябрьский лесхоз» ГП «Леса Украины» заключили договор на поставку древесины по 3171 гривне за кубометр (ранее средняя цена была 5500 гривен за кубометр).

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине ранее стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности: ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц індустрія», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообробне підприємство Восход». При этом, по ее данным, «владельцы» этих предприятий имеют за плечами судебные дела или долги и «даже не знают, что зарабатывают миллионы».

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки.

По данным ХАЦ, средняя цена на необработанную древесину (сосну) у лесхозов Харьковщины в этом году была 1500-1600 гривен за кубометр без учета логистики (погрузка, доставка, разгрузка), тогда как замначальника ХОВА Михаил Харнам сообщил, что древесину для оборонительных сооружений у частных фирм покупали в среднем по 5500 гривен за кубометр с расходами на логистику. Он назвал эту цену «рыночной». Также ХАЦ сообщал, что ХОВА не предоставила перечень гослесхозов, которые якобы отказались поставлять древесину для фортификаций.

Ранее стало известно, что следователи облуправления СБУ расследуют уголовное производство о возможной растрате при закупке древесины для строительства фортификаций на Харьковщине и тем самым препятствовании деятельности ВСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Однако позже постановление Киевского райсуда Харькова от 21 мая исчезло из Единого госреестра судебных решений.