ХОВА вновь купила дерево для фортификаций у фирмы по завышенной цене — ХАЦ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА 12 июня заключил договор на 70,5 тысяч гривен с ООО «Деревообробне підприємство Восход» на поставку 8,7 кубометра древесины для фортификаций.

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro». Договор опубликовали 26 июня, и это самая свежая закупка древесины для фортификаций. Кубический метр стоил 8100 гривен.

«Журналистские разоблачения, уголовные производства и позиция представителей лесхозов о наличии необходимой древесины не останавливают ХОВА. Чиновники продолжают покупать древесину для фортификаций у фирм, имеющих признаки фиктивности, которые связаны между собой, уклоняются от уплаты НДС и покупают лес-кругляк в местных лесничествах с бешеными переплатами. Более того, древесину покупают вовсе не по 5500 гривен за кубический метр, а по 8100 гривен за кубометр», — отмечают активисты.

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине ранее стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности: ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц індустрія», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообробне підприємство Восход». При этом, по ее данным, «владельцы» этих предприятий имеют за плечами судебные дела или долги и «даже не знают, что зарабатывают миллионы».

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки.

По данным ХАЦ, средняя цена на необработанную древесину (сосну) у лесхозов Харьковщины в этом году была 1500-1600 гривен за кубометр без учета логистики (погрузка, доставка, разгрузка), тогда как замначальника ХОВА Михаил Харнам сообщил, что древесину для оборонительных сооружений у частных фирм покупали в среднем по 5500 гривен за кубометр с расходами на логистику. Он назвал эту цену «рыночной». Также ХАЦ сообщал, что ХОВА не предоставила перечень гослесхозов, которые якобы отказались поставлять древесину для фортификаций.

Ранее стало известно, что следователи облуправления СБУ расследуют уголовное производство о возможной растрате при закупке древесины для строительства фортификаций на Харьковщине и тем самым препятствовании деятельности ВСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Однако позже постановление Киевского райсуда Харькова от 21 мая исчезло из Единого госреестра судебных решений.