ХОВА знову купила деревину для фортифікацій у фірми за завищеною ціною – ХАЦ

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА 12 червня уклав договір на 70,5 тисяч гривень з ТОВ “Деревообробне підприємство Восход” на постачання 8,7 кубометра деревини для фортифікацій.

Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на систему публічних закупівель “ProZorro”. Договір опублікували 26 червня, і це найсвіжіша закупівля деревини для фортифікацій. Кубічний метр коштував 8100 гривень.

“Журналістські викриття, кримінальні провадження та позиція представників лісгоспів про наявність необхідної деревини не зупиняють ХОВА. Чиновники продовжують купувати деревину для фортифікацій у фірм, що мають ознаки фіктивності, пов’язані між собою, ухиляються від сплати ПДВ і купують ліс-кругляк у місцевих лісництвах із шаленими переплатами. Щобільше, деревину купують зовсім не по 5500 гривень за кубічний метр, а по 8100 гривень за кубометр“, — зазначають активісти.

Нагадаємо, питання вибору постачальників деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині раніше стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності: ФОП Чаус І.О. , ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатисбуд», ТОВ «АТТ-БУД» та ТОВ «Деревообробне підприємство Восход». При цьому, за її даними, «власники» цих підприємств мають за плечима судові справи чи борги та «навіть не знають, що заробляють мільйони».

Як коментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, «біографія» яких не викликала запитань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що тендерні процедури не проводили, бо боялися не встигнути передати деревину у встановлені терміни.

За даними ХАЦ, середня ціна на необроблену деревину (сосну) у лісгоспів Харківщини цього року була 1500-1600 гривень за кубометр без урахування логістики (завантаження, перевезення, розвантаження), тоді як заступник начальника ХОВА Михайло Харнам повідомив, що деревину для оборонних споруд у приватних фірм купували у середньому по 5500 гривень за кубометр із витратами на логістику. Він назвав цю ціну «ринковою». Також ХАЦ повідомляв, що ХОВА не надала перелік держлісгоспів, які нібито відмовилися постачати деревину для фортифікацій.

Раніше стало відомо, що слідчі облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження щодо можливої розтрати при закупівлі деревини для фортифікацій на Харківщині та тим самим перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Проте пізніше ухвала Київського райсуду Харкова від 21 травня зникла з Єдиного держреєстру судових рішень.