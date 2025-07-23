«Варіант дуже надійний»: нардеп ініціює скасування закону про НАБУ та САП

Нардеп Ярослав Железняк від фракції «Голос» повідомив, що є кілька способів, як можна скасувати закон №4555-ІХ.

Йдеться про скандальний закон, який змінює функціонування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Фактично, він позбавляє ці органи незалежності та підпорядковує їх Генпрокуратурі.

“Сьогодні подамо на реєстрацію дуже простий закон – скасувати це ганьбіще, яке у турборежимі прийняли та підписали. Повністю. Чи вірю, що воно так пройде через залу? Поки ні”, – написав нардеп.

Однак є ще один спосіб скасувати закон – подати відповідне звернення до Конституційного суду, наголошує Железняк.

“Тут доведеться трохи витратити час, щоб воно було максимально якісним. Є вже такі прецеденти, коли відміняли закон через порушення- тут як раз влада прям максимально брудно вела його через зал, тож є багато матеріалу. Далі почнемо збір 45 підписів. Не думаю що буде легко, але будемо робити так, щоб кожного хто відмовиться підписати – ви знали. Хоча суд це довго, але варіант дуже надійний”, – зазначив він.

Тим часом уночі 23 липня президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням щодо прийнятого закону. Він стверджує, що антикорупційні органи працюватимуть “тільки без російських впливів”.

“Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись“, – сказав Зеленський.

Він наголосив: чиновники, які втекли за кордон, досі не отримали жодного покарання. І вважає, що “це ненормально”.

“Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило“, – додав глава держави.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.

Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроект №12414. Незабаром його опублікували і в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набирає чинності 23 липня.