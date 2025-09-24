Мер Харкова Терехов у Сумах: навіщо поїхав та з ким говорив (фото)
До нещодавно створеної Асоціації прифронтових міст і громад приєдналися ще 13 громад Сумщини, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Це прояв спільного бачення, довіри та рішучості діяти як одна команда. Я впевнений, що кожне нове приєднання тільки посилюватиме нашу позицію, відкриватиме більше можливостей бути почутими у процесі формування державної політики й заявляти про себе на міжнародному рівні», – зазначив міський голова.
24 вересня він відвідав це місто. Розповідає: говорив з бізнесом, депутатами, головами громад.
«У всіх схожі труднощі: формування бюджетів, відбудова інфраструктури, робота лікарень і шкіл, збереження кадрів, безпека людей. Знову ж таки бізнес – він працює у надзвичайно важких умовах, тримає економіку й створює робочі місця. Тому ми маємо і будемо лобіювати для нього спеціальні рішення: доступні пільгові кредити та страхування воєнних ризиків», – підкреслив Терехов.
Мер додає: досвід Харкова також доводить: навіть у прифронтових умовах можна жити, працювати, планувати і розвиватися. І місто з радістю поділиться цими рішеннями з громадами-партнерами, щоб разом не лише вистояти, а й закласти основу відновлення України.
Нагадаємо, прифронтові міста та громади України об’єдналися в асоціацію. Рішення прийняли під час установчого форуму в Харкові 18 вересня. Участь у заході, який ініціювала Харківська мерія, взяли керівники обласних центрів і громад із різних прифронтових регіонів України. Зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської та Сумської областей. Пояснюючи сенс об’єднання, міський голова Харкова Ігор Терехов відзначив, що всі міста, які знаходяться поруч із фронтом, стикаються зі схожими викликами. Реальність у цих громадах інша, ніж у тилових. І цю специфіку держава має враховувати при формуванні політики, ухваленні рішень і розподілі фінансів. Очолив цю асоціацію Терехов.
