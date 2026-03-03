Live

Троє поранених, двоє у стресі: БпЛА РФ атакували місто під Харковом (фото)

Події 17:14   03.03.2026
Оксана Якушко
БпЛА РФ атакували місто Чугуїв та село Кам’яна Яруга у розпал робочого дня, повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Атака відбулася 3 березня близько 13:30 – у Чугуєві зафіксували удар БпЛА, попередньо типу «Герань-2» по приватному житловому сектору, уточнили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранення та травми отримали 32-річна жінка та її 8-річна донька, а також 44-річний чоловік. Трьох потерпілих ушпиталили. А 66-річна жінка і 47-річний чоловік зазнали гострої стресової реакції.

«Внаслідок прильоту в місті, пошкоджень зазнали шість приватних будинків, один повністю знищений. На місці оперативно працювали усі екстрені та комунальні служби та, як і зазвичай в таких випадках, комісії з питань знищеного та пошкодженого житла. Усім постраждалим, як фізично так і матеріально, буде надана уся необхідна допомога», – зазначила Мінаєва.

Фото: Галина Мінаєва / Телеграм
Фото: Галина Мінаєва / Телеграм

