РФ атакувала “швидку”: у поліції показали фото наслідків

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків обстрілів регіону.

Ворог бив по населених пунктах Ізюмського, Лозовського, Куп’янського та Чугуївського районів безпілотниками. Так внаслідок “прильотів” у селі Бахтін Ізюмського району пошкоджено авто скорої допомоги. Постраждали жінки 1960 та 1971 року народження – вони госпіталізовані.

Також двоє чоловіків та дві жінки постраждали у Лозівському районі. У більшості з них них – гостра реакція на стрес.

“У селі Шестакове безпілотником пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У селі Захарівка пошкоджено приватний будинок та комбайн. У Куп’янському районі в селі Огурцівка внаслідок удару БпЛА пошкоджено АЗС. Через ворожий удар у селі Волоська Балаклія пошкоджено енергомережі”, – додали в поліції.