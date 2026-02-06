Live

Події 09:55   06.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ атакувала “швидку”: у поліції показали фото наслідків

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків обстрілів регіону.

Ворог бив по населених пунктах Ізюмського, Лозовського, Куп’янського та Чугуївського районів безпілотниками. Так внаслідок “прильотів” у селі Бахтін Ізюмського району пошкоджено авто скорої допомоги. Постраждали жінки 1960 та 1971 року народження – вони госпіталізовані.

Обстріл Харківщини 5 лютого

Також двоє чоловіків та дві жінки постраждали у Лозівському районі. У більшості з них них – гостра реакція на стрес.

Обстріл Харківщини 5 лютого

У селі Шестакове безпілотником пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У селі Захарівка пошкоджено приватний будинок та комбайн. У Куп’янському районі в селі Огурцівка внаслідок удару БпЛА пошкоджено АЗС. Через ворожий удар у селі Волоська Балаклія пошкоджено енергомережі”, – додали в поліції.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
