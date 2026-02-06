РФ атакувала “швидку”: у поліції показали фото наслідків
У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото наслідків обстрілів регіону.
Ворог бив по населених пунктах Ізюмського, Лозовського, Куп’янського та Чугуївського районів безпілотниками. Так внаслідок “прильотів” у селі Бахтін Ізюмського району пошкоджено авто скорої допомоги. Постраждали жінки 1960 та 1971 року народження – вони госпіталізовані.
Також двоє чоловіків та дві жінки постраждали у Лозівському районі. У більшості з них них – гостра реакція на стрес.
“У селі Шестакове безпілотником пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У селі Захарівка пошкоджено приватний будинок та комбайн. У Куп’янському районі в селі Огурцівка внаслідок удару БпЛА пошкоджено АЗС. Через ворожий удар у селі Волоська Балаклія пошкоджено енергомережі”, – додали в поліції.
