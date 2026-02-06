Live

Происшествия 09:55   06.02.2026
РФ атаковала «скорую»: в полиции показали фото последствий

В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото последствий обстрелов региона.

Враг бил по населенным пунктам Изюмского, Лозовского, Купянского и Чугуевского районов беспилотниками. Так в результате «прилетов» в селе Бахтин Изюмского района повреждено авто скорой помощи. Пострадали женщины 1960 и 1971 года рождения – они госпитализированы.

Обстрел Харьковщины 5 февраля

Также двое мужчин и две женщины пострадали в Лозовском районе. У большинства из них – острая реакция на стресс.

Обстрел Харьковщины 5 февраля

«В селе Шестаково беспилотником повреждены жилой дом и автомобиль. В селе Захаровка поврежден частный дом и комбайн. В Купянском районе в селе Огурцовка в результате удара БпЛА повреждена АЗС. Из-за вражеского удара в селе Волосская Балаклея повреждены энергосети», – добавили в полиции.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
