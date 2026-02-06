Шесть человек пострадали: Синегубов о последствиях ударов по региону
За сутки россияне обстреляли десять населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Бахтин Боровской громады пострадали 54-летняя и 65-летняя женщина; в пос. Краснопавловка Лозовской громады пострадали 50-летний и 65-летний мужчины, 44-летняя и 49-летняя женщины», – уточнил начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- три РСЗО;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- десять БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов в Харькове повреждены электросети, в Харьковском районе «прилетело» по частному дому, в Богодуховском – по авто.
«В Купянском районе повреждены АЗС (с. Огурцовка), электросети (с. Волошская Балаклея), в Изюмском районе повреждены три автомобиля (с. Бахтин); в Чугуевском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Шестаково), частный дом, комбайн, грузовой автомобиль (с. Захаровка)», – добавил Синегубов.
