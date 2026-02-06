Live

Шестеро людей постраждали: Синєгубов про наслідки ударів по регіону

Україна 08:53   06.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шестеро людей постраждали: Синєгубов про наслідки ударів по регіону

За добу росіяни обстріляли десять населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Бахтин Борівської громади постраждали 54-річна і 65-річна жінки; у сел. Краснопавлівка Лозівської громади постраждали 50-річний і 65-річний чоловіки, 44-річна і 49-річна жінки”, – уточнив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три РСЗВ;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені електромережі, у Харківському районі “прилетіло” по приватному будинку, у Богодухівському – по авто.

“У Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Огурцівка), електромережі (с. Волоська Балаклія); в Ізюмському районі пошкоджено три автомобілі (с. Бахтин); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Шестакове), приватний будинок, комбайн, вантажний автомобіль (с. Захарівка)”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Атак все менше: на Харківщині за добу було п’ять боїв – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
