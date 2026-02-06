Шестеро людей постраждали: Синєгубов про наслідки ударів по регіону
За добу росіяни обстріляли десять населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Бахтин Борівської громади постраждали 54-річна і 65-річна жінки; у сел. Краснопавлівка Лозівської громади постраждали 50-річний і 65-річний чоловіки, 44-річна і 49-річна жінки”, – уточнив начальник ХОВА.
Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- три РСЗВ;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені електромережі, у Харківському районі “прилетіло” по приватному будинку, у Богодухівському – по авто.
“У Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Огурцівка), електромережі (с. Волоська Балаклія); в Ізюмському районі пошкоджено три автомобілі (с. Бахтин); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Шестакове), приватний будинок, комбайн, вантажний автомобіль (с. Захарівка)”, – додав Синєгубов.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 08:53;