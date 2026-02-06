Атак усе менше: на Харківщині за добу було п’ять боїв – Генштаб
Генштаб ЗСУ вранці 6 лютого поінформував про ситуацію на фронті в Україні. На Харківщині російська армія намагається атакувати в районі Вовчанська та в бік Куп’янська.
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська”, – повідомили у зведенні Генштабу на 08:00 6 лютого.
Загалом на фронті в Україні зафіксували 152 бої. На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку було дев’ять.
Читайте також: Вночі Бєлгороду відповіли за Харків: прильоти, місто частково без світла (відео)
“За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили пункт управління, наземну станцію управління БпЛА, вісім засобів ворожих РВіА (ракетних військ і артилерії – Ред.), чотири райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників”, – перелічили в ГШ.
Також захисники оновили дані про втрати ворога.
