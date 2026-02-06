Атак все меньше: в Харьковской области за сутки было пять боев — Генштаб
Генштаб ВСУ утром 6 февраля проинформировал о ситуации на фронте в Украине. В Харьковской области российская армия пытается атаковать в районе Волчанска и в сторону Купянска.
«На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска», — сообщили в сводке Генштаба на 08:00 6 февраля.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 152 боя. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было девять.
Читайте также: Ночью Белгороду ответили за Харьков: прилеты, город частично без света (видео)
«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, наземную станцию управления БпЛА, восемь средств враждебных РВиА (ракетных войск и артиллерии — Ред.), четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков», — перечислили в ГШ.
Также защитники обновили данные о потерях врага.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атак все меньше: в Харьковской области за сутки было пять боев — Генштаб», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 08:31;