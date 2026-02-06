Live

Атак все меньше: в Харьковской области за сутки было пять боев — Генштаб

Фронт 08:31   06.02.2026
Оксана Горун
Атак все меньше: в Харьковской области за сутки было пять боев — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 6 февраля проинформировал о ситуации на фронте в Украине. В Харьковской области российская армия пытается атаковать в районе Волчанска и в сторону Купянска.

«На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска», — сообщили в сводке Генштаба на 08:00 6 февраля.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 152 боя. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было девять.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, наземную станцию ​​управления БпЛА, восемь средств враждебных РВиА (ракетных войск и артиллерии — Ред.), четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков», — перечислили в ГШ.

Также защитники обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
