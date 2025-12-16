Live

На Харьковщине изнасиловали 14-летнего и снимали это на видео: дело – в суде

Общество 16:22   16.12.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине изнасиловали 14-летнего и снимали это на видео: дело – в суде Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело об изнасиловании 14-летнего парня с Харьковщины.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в одном из населенных пунктов Харьковского района 14-летний парень периодически помогал своему 20-летнему знакомому по хозяйству. Несовершеннолетний оказался в сложных жизненных обстоятельствах: он потерял мать и находился в уязвимом состоянии.

«После случайного повреждения имущества — разбитого зеркала — мужчина вместе со своим тогда еще 14-летним товарищем начал систематически унижать подростка, причиняя ему моральные страдания. Постоянные оскорбления и давление закончились жестоким эпизодом: летом 2025 они дважды поставили парня перед выбором — избиение или изнасилование посторонними предметами. Он умолял оставить его в покое, но был вынужден подчиниться», – рассказали правоохранители.

В прокуратуре отметили, что сексуальные действия фигуранты снимали на видео. Затем эти файлы распространили в переписке.

20-летнему подозреваемому инкриминируют пытки, изнасилование группой лиц и распространение детской порнографии.

Несовершеннолетнему фигуранту, учитывая возраст, инкриминируют только ч. 3 ст. 152 УКУ.

«По другим указанным преступлениям в отношении него утверждено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера посредством передачи под надзор матери», — добавили в прокуратуре.

Оба находятся в СИЗО.

Читайте также: Ромов, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн грн, приговорили на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
16.12.2025, 09:20
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны
«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны
16.12.2025, 12:43
В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно
В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно
16.12.2025, 10:55
Почти 30 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00
Почти 30 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00
16.12.2025, 16:44

Новости по теме:

27.08.2025
Изнасиловал в машине ребенка: мужчину на Харьковщине «посадили» на 15 лет
11.08.2025
Приговор получил боевик «ДНР», изнасиловавший женщину на Харьковщине
03.07.2025
Систематически насиловал падчерицу: харьковчанина «посадили» на 13 лет
26.06.2025
На Харьковщине дважды изнасиловали 16-летнюю: подозреваемого задержали
18.04.2025
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине изнасиловали 14-летнего и снимали это на видео: дело – в суде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2025 в 16:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело об изнасиловании 14-летнего парня с Харьковщины.".