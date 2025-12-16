На Харьковщине изнасиловали 14-летнего и снимали это на видео: дело – в суде

Правоохранители передали в суд дело об изнасиловании 14-летнего парня с Харьковщины.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в одном из населенных пунктов Харьковского района 14-летний парень периодически помогал своему 20-летнему знакомому по хозяйству. Несовершеннолетний оказался в сложных жизненных обстоятельствах: он потерял мать и находился в уязвимом состоянии.

«После случайного повреждения имущества — разбитого зеркала — мужчина вместе со своим тогда еще 14-летним товарищем начал систематически унижать подростка, причиняя ему моральные страдания. Постоянные оскорбления и давление закончились жестоким эпизодом: летом 2025 они дважды поставили парня перед выбором — избиение или изнасилование посторонними предметами. Он умолял оставить его в покое, но был вынужден подчиниться», – рассказали правоохранители.

В прокуратуре отметили, что сексуальные действия фигуранты снимали на видео. Затем эти файлы распространили в переписке.

20-летнему подозреваемому инкриминируют пытки, изнасилование группой лиц и распространение детской порнографии.

Несовершеннолетнему фигуранту, учитывая возраст, инкриминируют только ч. 3 ст. 152 УКУ.

«По другим указанным преступлениям в отношении него утверждено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера посредством передачи под надзор матери», — добавили в прокуратуре.

Оба находятся в СИЗО.